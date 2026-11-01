Грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода в районе Куркино на северо-западе Москвы, сообщили в столичном Дептрансе.

ДТП произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября на Новокуркинском шоссе, в районе дома 14с2. По данным Дептранса, гражданин переходил дорогу по пешеходному переходу при запрещающем сигнале светофора.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работали городские оперативные службы. Движение в районе ДТП не было затруднено.



Ранее в подмосковной Балашихе пассажир легкового автомобиля погиб после столкновения с припаркованным грузовиком. Погибшему пассажиру было 36 лет. 42-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали.

