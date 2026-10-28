Три человека пострадали в ДТП с 90-летним водителем в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

ДТП с 90-летним водителем произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате пострадали три человека, включая самого пожилого мужчину и его 84-летнюю супругу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла на проспекте Просвещения, 9. Предварительно, 90-летний водитель автомобиля Renault столкнулся с BMW, который от удара отлетел и столкнулся с иномарками Skoda и Volvo.

Пожилого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Его супруга и водитель BMW получили травмы средней тяжести. По факту ДТП началась проверка.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Московской области. Авария произошла на 100-м километре автодороги А-107.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в выезжавший грузовой автомобиль.

