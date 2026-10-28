Собянин: за три года в Москве планируется ввести 23 станции метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За три года в Москве планируется ввести 23 станции, больше 50 километров линий и 3 электродепо метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

"В 2027–2029 годах продолжим формировать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Для этого запланировали в бюджете города 4 триллиона рублей", – отметил он.

По словам мэра, к 2029 году протяженность линий метро увеличится в два раза по сравнению с 2011 годом. Собянин добавил, что еще три линии метро планируется ввести в разных районах Москвы, а еще две станции – "Гольяново" и "Южный порт" – будут открыты на уже действующих ветках.

"Сегодня строим сразу три ветки метро – Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Параллельно возводим новые станции на действующих радиусах. В 2027 году запустим пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской", – уточнил он.



Кроме того, планируется поэтапно вводить Бирюлевскую ветку – метро впервые появится в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. В 2028 году завершатся работы на участке от станции "ЗИЛ" до "Курьяново", а в 2029-м – на участке от "Курьяново" до "Бирюлево".



Также будут открыты станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии и "Южный порт" Люблинско-Дмитровской ветки. Сейчас продолжается строительство южного участка Троицкой линии с 6 станциями. Он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Ожидается, что строительство завершится в 2029 году.

"Все новые станции метро будут комфортно интегрированы в уже существующую транспортную инфраструктуру: созданы удобные пешеходные подходы и приближены остановки наземного транспорта, чтобы повысить их доступность для жителей ближайших территорий. Будем проводить подготовительные и проектные работы по расширению сети метро в ТиНАО, продлению действующих радиусов в близлежащие города Московской области и ряду других проектов, входящих в стратегию развития Московского метрополитена до 2035 года", – пообещал мэр.



Помимо того, продолжится модернизация Центрального транспортного узла, и поездки на железнодорожном транспорте станут комфортнее и доступнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. Столица также принимает активное участие в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, являющейся первой линией нового транспорта. В последующем она охватит и другие регионы страны, заключил Собянин.

С начала 2026 года в Московском метрополитене обновили почти 40 километров кабельных линий и более 17,7 тысячи светильников. Новые кабельные линии повышают надежность электроснабжения поездов, эскалаторов, вентиляции и других систем метро. Обновление освещения делает станции светлее, а использование светодиодных элементов позволяет сокращать потребление электроэнергии.