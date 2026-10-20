В Москве началось строительство вестибюлей станции метро "Остров Мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге столицы продолжается строительство станции "Остров Мечты" будущей Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Основные конструкции монолита станции готовы на 47%", – сказал Ефимов.

По его словам, к настоящему моменту уложено более 16,3 тысячи кубометров бетона. Ограждающие конструкции котлована уже выполнены, а вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства завершается.

Кроме того, на платформенном участке монолитные работы закончены: лоток залит, платформа армирована, путевые стены возведены. Сейчас метростроители начали сооружать вестибюли 1 и 2.

Строители готовятся к устройству верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле от станции "Остров Мечты" до станции "Кленовый бульвар". В правом тоннеле подготовительные работы уже выполнены.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, линия сделает поездки удобнее для более чем миллиона москвичей из восьми районов столицы. Для жителей Западного и Восточного Бирюлева поездка в центр ускорится в 1,5 раза.

Станция "Остров Мечты" строится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком, рядом с одноименным детским парком развлечений. Здесь будет организована пересадка на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии метро.

Ранее Сергей Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. По словам мэра, первый участок линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году.

Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".