Собянин рассказал о строительстве станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро и рассказал, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году.

Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного". После завершения этих работ планируется продлить линию до Щербинки через территорию Московской области. Как отметил Собянин, новая ветка будет обслуживать около 10 районов Москвы и Подмосковья.

Сейчас на площадке станции "Луганская" завершается перенос инженерных коммуникаций за пределы зоны строительства, а также ведется устройство ограждающих конструкций. Готовность объекта составляет 3%.

Станцию построят в Царицыне вдоль Кавказского бульвара. Она будет расположена на глубине 27,5 метра и получит два подземных вестибюля с выходами на обе стороны бульвара. Ожидается, что к 2030 году "Луганской" будут пользоваться около 20 тысяч пассажиров в сутки. Станция улучшит транспортное обслуживание более 90 тысяч жителей и работающих в Царицыне.

Первый этап Бирюлевской линии включает участок "ЗИЛ" – "Курьяново" протяженностью 8,65 километра с четырьмя станциями. В пешей доступности от новых станций окажутся более 300 тысяч жителей Даниловского района, Нагатинского Затона и Печатников. Второй этап пройдет от "Курьянова" до "Бирюлева" и составит 13,55 километра, на нем предусмотрено шесть станций.

В рамках визита Собянин также встретился с участниками программы реновации, которые переезжают в новый жилой комплекс в Царицыно. Мэр отметил, что новые дома строят по современным стандартам, предусматривающим улучшенный дизайн и повышенное качество. В районе уже 37 домов находятся на этапе переселения, еще около 100 предстоит расселить.

Новый монолитный односекционный дом расположен рядом с будущей станцией метро. В нем 140 квартир общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Отделку квартир и мест общего пользования выполнили по московскому стандарту реновации, зданию присвоили высокий класс энергоэффективности.

В новый дом переезжают 119 семей – 306 жителей соседнего дома 27 на Кавказском бульваре.

Всего в программу реновации в Царицыне включен 141 дом. Новое жилье должны получить около 36 тысяч человек. Программа в районе выполнена более чем на 25%.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве началось строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она станет девятой из десяти станций ветки и получит два вестибюля с выходами к обеим сторонам Каширского шоссе и жилым домам на улице Кошкина. Новая станция должна улучшить транспортную доступность района Москворечье-Сабурово, который сейчас ограничен Москвой-рекой, железнодорожными путями и крупными магистралями.

