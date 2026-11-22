Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в частном доме в СНТ "Весна" в ТиНАО. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

По предварительной информации, огонь охватил территорию площадью примерно 350 квадратных метра. Расследование причин возгорания и идентификация личности погибшего проводятся следственно-оперативной группой.

Ранее в подмосковном Щелково произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Беляева. Возгорание началось на первом этаже, спасатели эвакуировали 12 человек, включая женщину с двумя детьми, заблокированными на третьем этаже.

К тушению привлекли 41 человека и 12 единиц техники. Огонь остановили на площади 40 квадратных метров, пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.