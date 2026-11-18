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В Арзамасе девятилетний ребенок стал виновником пожара в квартире: оставшись дома один, мальчик решил заварить чая и случайно устроил возгорание. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в поселке Высокая Гора. В тот день школьник заболел и остался дома, а родители находились на работе. Мальчик поставил чайник на плиту и ушел в другую комнату.

Когда он вернулся на кухню, то увидел огонь и побежал к бабушке, которая живет в этом же доме на первом этаже. Пенсионерка вызвала пожарных.

Пламя уничтожило мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, никто не пострадал.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелась игровая комната, которая находилась в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе. На месте происшествия сработала пожарная сигнализация. В результате возгорание на площади 1 квадратный метр потушили до прибытия спасателей. Тем не менее из здания были эвакуированы 500 человек, в том числе 100 детей.

