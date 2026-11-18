Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Россия располагает всеми необходимыми технологиями и компетенциями, чтобы вернуть Крымский мост в строй в короткие сроки. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, у транспортной системы страны сохраняется высокий запас прочности. Кроме того, он уточнил, что восстановление объекта держит на контроле правительство.

16 ноября украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту. В результате никто не пострадал. Однако на фоне этого движение по автомобильной части Крымского моста было временно приостановлено.

В Кремле оценили повреждения инфраструктуры моста как незначительные и пообещали восстановить конструкцию, а также сделать ее "лучше прежнего". Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что пассажирский транспорт и автомобили продолжат движение по данному объекту.

Спустя время движение по автомобильной части моста было запущено в реверсивном режиме. После завершения восстановительных работ движение планировали возобновить в полном объеме. Однако позднее автомобилистам вновь запретили проезд по мосту.

В ночь на 17 ноября украинские военные вновь атаковали мост. Глава Крыма Сергей Аксенов призывал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

