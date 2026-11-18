Фото: пресс-служба департамента труда и социальной̆ защиты населения города Москвы

Профориентационная встреча "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" состоится 21 ноября в центре "Профессии будущего". Об этом рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Такие встречи позволяют семьям вместе разобраться в мире профессий и выбрать подходящее направление обучения. Родители получают ответы на волнующие вопросы о том, как помочь ребенку определиться со специальностью, а школьники лучше узнают свои возможности", – пояснил Тарасов.

По его словам, участников ждут выступления карьерных наставников и экспертов рынка труда, профориентационное тестирование с последующим обсуждением результатов со специалистами и консультации с представителями колледжей. Познакомиться с профессиями можно будет с помощью VR-тренажера и иммерсивного 5D-кинотеатра.

Отдельную часть программы посвятят тому, какие специальности будут востребованы в столице в ближайшие 10 лет и какие отрасли городской экономики наиболее перспективны. Специалисты разберут стереотипы о колледжах, объяснят, чем привлекательна карьера в промышленности, строительстве и транспортной сфере, а также приведут данные о зарплатах для начинающих.

Кроме того, в рамках встречи "Знакомьтесь, это ваш колледж" выступят руководители московских учебных заведений. Они расскажут, что дает поступление, как организовано практико-ориентированное обучение и как проходит трудоустройство выпускников. Также они поделятся историями успеха и методами работы с современными подростками.

Мероприятие проведут дважды – в 11:00 и 13:00. Для участия нужна предварительная регистрация.

Ранее в столице стартовал просветительский проект "Лекторий "История.РФ. Москва", участниками которого могут стать студенты учебных заведений города и молодые люди, приехавшие учиться из других регионов. Помимо образовательных встреч, в проекте "Молодежь Москвы" действует направление "Город героев". Оно объединяет патриотические мероприятия для молодых людей.

