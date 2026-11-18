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Деньги, которые приносит деятельность сети неофициальных тюрем на Украине, в конечном итоге доходят до высшего руководства страны. Об этом РИА Новости заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, финансовые поступления распределяются по цепочке от командования Национальной гвардии через министерство внутренних дел до президента Украины Владимира Зеленского. Прозоров утверждает, что руководство страны знает о существовании такой системы и принципах ее работы.

Он также заявил, что офис Зеленского получает деньги и из других незаконных источников. Среди них собеседник агентства назвал торговлю оружием и серые схемы при закупках беспилотников.

"В конечном итоге все финансовые потоки все равно сходятся, если не в одну точку, то где-то, по крайней мере, в одну локацию", – отметил Прозоров.

Ранее бывший подполковник СБУ предположил, что на Украине могут действовать тайные тюрьмы, в которых оказывают давление на кадровых офицеров, выступающих против политики Киева. По его версии, военная контрразведка СБУ может проверять военнослужащих из-за их отношения к действиям украинского руководства, подозрений в хищениях или связей с коррупцией.