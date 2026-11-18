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В предстоящую зиму на декабрь 2026 года, январь и февраль 2027 года придется 56 рабочих дней при стандартной пятидневной неделе. В другие сезоны этот показатель обычно составляет от 62 до 65 дней, рассказала РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

По словам эксперта, предстоящая зима окажется сравнительно короткой по количеству рабочих дней. Такой график связан прежде всего с продолжительными новогодними каникулами.

Праздничный отдых продлится 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Таким образом, из трех зимних месяцев россиянам предстоит отработать 56 дней. Это на несколько дней меньше, чем в среднем приходится на другие сезоны года.

Ранее сообщалось, что в следующем году россиянам предстоит только одна шестидневная рабочая неделя. Она придется на февраль: после пяти рабочих дней гражданам нужно будет выйти на работу в субботу, 20 февраля. Сразу после рабочей субботы начнутся трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.