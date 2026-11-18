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План отбора граждан на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, а комплектование войск беспилотных систем достигло 98,7%. Об этом заявил заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

"Основой системы комплектования ВС РФ личным составом являются пункты отбора на военную службу по контракту. Их сеть и структура непрерывно развиваются и совершенствуются", – отметил Горемыкин.

Сейчас в России работают 96 таких пунктов. Они развернуты в административных центрах 87 субъектов страны.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, который поднимает предельный возраст военной службы для женщин с 45 до 50 лет. Документ меняет и условия пребывания в запасе. Для женщин-офицеров предельный возраст предлагается увеличить с 50 до 55 лет, для женщин с иным воинским званием – с 45 до 50 лет.