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В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю. В результате погиб мирный житель, сообщили в оперштабе региона.

Мужчина скончался на месте от ранений, несовместимых с жизнью. Автомобиль в результате атаки был уничтожен огнем.

В оперштабе выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Ранее в регионе в поселке Новая Долина в результате атаки БПЛА также погиб мирный житель. Кроме того, в нескольких округах Белгородской области были повреждены автомобили, сельхозтехника и объекты инфраструктуры.

