Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом в Новгородской области получил повреждения после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на губернатора региона Александра Дронова.

Как уточнил глава области, угрозы жизни людей нет. Жильцов пострадавшего дома разместили в пункте временного пребывания.

Дронов поблагодарил военнослужащих за отражение воздушной атаки. Он также призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности. Губернатор напомнил, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться и тем более пытаться осмотреть их самостоятельно. О подозрительных предметах следует незамедлительно сообщать по номеру 112.

Кроме того, при атаке дронов на Крым погибли два человека. Глава республики Сергей Аксенов пообещал родственникам погибших оказать помощь и поддержку. Также он призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.