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Планы премьер-министра Великобритании Энди Бернэма по экономическому и государственному преобразованию страны сравнили со старым советским анекдотом о покупке автомобиля по десятилетней программе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

В десятилетний план входят развитие здравоохранения, проект создания Национальной службы ухода, а также возможность сближения с Евросоюзом. Это может позволить провести повторное голосование по Brexit.

По данным СМИ, Бернэм намерен представить десятилетний план развития страны до Рождества. Сроки реализации его инициатив постоянно сдвигаются, иногда даже дальше следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год.

Журналисты сравнивают план с анекдотом, в котором покупатель уточняет, утром или после обеда ему приходить за машиной через десять лет после заказа, поскольку после обеда к нему должен прийти сантехник.

Ранее в британской Рабочей партии отмечали, что распад Великобритании становится все более вероятным. Утверждалось, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут выйти из состава королевства уже в скором будущем, а страна в итоге превратится в "Маленькую Англию". Несмотря на экономические риски, отделение регионов все равно поддерживают много людей.

