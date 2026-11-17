Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К утру среды, 18 ноября, в Москве начнется снегопад, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице может сформироваться снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров.

Днем на погоду в Центральной России повлияет северо-западная периферия антициклона. В Москве будет облачно, а осадков почти не ожидается. Тем не менее ветер сменит направление на юго-восточное и разгонится до 4–9 метров в секунду.

Барометры предвещают скорое ухудшение погоды: их показания опустятся до 741 миллиметра ртутного столба. При этом Тишковец уверен, что образовавшийся снежный покров растает к пятнице, 20 ноября. Но уже в начале следующей недели он восстановится.

Ранее жителям центральной части страны спрогнозировали очень теплую для ноября погоду. Температурный фон на текущей неделе будет напоминать скорее март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы. Среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, будет выше климатической нормы на 3–5 градусов.

