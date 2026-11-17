Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Шереметьево возобновили прием и выпуск воздушных судов в обычном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом особый порядок обслуживания рейсов сохраняется во Внуково, Домодедово и Жуковском. Прием и выпуск самолетов в этих аэропортах осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Сбои в работе столичных авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки беспилотников. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 270 БПЛА, направлявшихся к Москве.