Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Шереметьево приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Таким образом, временные меры теперь действуют во всех четырех аэропортах Московского региона. Ранее Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Сбои в работе столичных авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки беспилотников. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 270 БПЛА, направлявшихся к Москве.