17 ноября, 06:53Транспорт
В Шереметьево ограничили прием и выпуск самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропорту Шереметьево приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Таким образом, временные меры теперь действуют во всех четырех аэропортах Московского региона. Ранее Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Сбои в работе столичных авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки беспилотников. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 270 БПЛА, направлявшихся к Москве.