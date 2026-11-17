Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 17 ноября, в столице сохранится прохладная погода с переменной облачностью. В отдельных районах Московской области возможны небольшие осадки и гололедица. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до плюс 1–3 градусов. В ночные часы температура опустится до минус 2 градусов.

Ветер будет южным и юго-восточным, его скорость составит 5–12 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 745–749 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью местами похолодает до минус 4 градусов.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил, что предстоящая зима в России может повторить сценарий малоснежных сезонов прошлых лет. По его словам, из-за глобального потепления и температурных аномалий в Тихом океане снегопады станут кратковременными, а устойчивый снежный покров будет формироваться позже обычного.