Фото: depositphotos/DragonImages

Злоумышленники могут получить доступ к содержимому чужого смартфона, если убедят владельца установить шпионское приложение под видом программы для просмотра фотографии. О такой схеме в интервью ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин.

По словам чиновника, мошенники могут прислать сообщение с вопросом "Привет! Это не ты на этой фотографии?" и приложить ссылку. Перейдя по ней, пользователь попадет на страницу, где ему предложат установить приложение якобы для просмотра снимка.

Если человек согласится и предоставит программе необходимые разрешения, злоумышленники смогут наблюдать за происходящим на экране устройства. В частности, изображение с телефона может передаваться на компьютер мошенников, что позволит им видеть поступающую владельцу информацию.

При этом Шейкин подчеркнул, что подобные атаки встречаются нечасто. Он объяснил это высокой стоимостью такой схемы и отметил, что преступникам проще собирать сведения о потенциальных жертвах из открытых источников.

Сенатор посоветовал пользователям закрывать страницы в социальных сетях, включать двухфакторную аутентификацию и устанавливать сложные пароли. По его словам, это поможет снизить риск получения доступа к личной информации.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме, при которой злоумышленники взламывают аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах и выдают себя за детей в переписке с их родителями. Под предлогом срочной помощи аферисты могут просить перевести деньги на оплату штрафа или погашение несуществующего долга.