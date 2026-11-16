16 ноября, 23:17Транспорт
Во Внуково, Домодедово и Жуковском вновь ограничили полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры приняли на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 112 БПЛА на подлете к столице.
Это уже не первое введение ограничений в трех аэропортах за время атаки. Ранее их работу временно ограничивали, однако затем меры отменили. Теперь запрет на прием и выпуск воздушных судов действует повторно.