Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры приняли на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 112 БПЛА на подлете к столице.

Это уже не первое введение ограничений в трех аэропортах за время атаки. Ранее их работу временно ограничивали, однако затем меры отменили. Теперь запрет на прием и выпуск воздушных судов действует повторно.