Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Северском районе Краснодарского края шесть человек получили травмы во время ночной атаки беспилотников. Среди пострадавших – ребенок, всех доставили в медицинское учреждение, сообщил глава района Алексей Чеверев в мессенджере MAX.

По его словам, силы противовоздушной обороны отражали налет БПЛА более пяти часов. В результате атаки повреждены жилые дома в станице Северской. Еще один инцидент произошел в поселке Ильском. Там на территории одного из предприятий начался пожар.

На местах работают оперативные и специальные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось об уничтожении 44 беспилотников над Калужской областью. Кроме того, в ночь на 16 ноября БПЛА пытались прорваться к Москве. По данным Сергея Собянина, силы ПВО сбили на подлете 57 беспилотников.