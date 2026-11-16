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Европейские страны намерены принять участие в обсуждении урегулирования конфликта между Россией и Украиной в формате Е5+ЕС. Этот вопрос председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Финляндии Александром Стуббом, о чем сообщила в соцсети Х.

По итогам беседы глава ЕК заявила, что европейские страны намерены активно участвовать в мирном процессе.

Помимо украинского урегулирования, фон дер Ляйен и Стубб обсудили прием новых государств в Евросоюз. Этот вопрос также включен в повестку форума по расширению объединения, который должен состояться 16 ноября.

Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры стран ЕС на саммите в Дублине согласовали состав делегации для переговоров с Россией. В нее должны войти представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также Великобритании, которая не является членом Евросоюза.