15 ноября, 23:26Мэр Москвы
Собянин: уничтожены еще 7 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 7 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Противник начал попытки атаковать столицу в воскресенье, 15 ноября. Ранее в городе отразили атаку еще 19 дронов.
В связи с этим ограничения были введены в аэропорту Внуково. Авиагавань выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.