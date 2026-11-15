Собянин: уничтожены еще 7 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 7 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Противник начал попытки атаковать столицу в воскресенье, 15 ноября. Ранее в городе отразили атаку еще 19 дронов.

В связи с этим ограничения были введены в аэропорту Внуково. Авиагавань выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

