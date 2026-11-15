Молодежная сборная РФ по хоккею не выступит на ЧМ из-за позиции Канады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молодежная сборная России по хоккею не сможет принять участие в чемпионате мира из-за ограничений, введенных канадскими властями. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

"После тщательной оценки возможности альтернативных договоренностей совет организации решил, что Канада останется принимающей стороной", – сказано в сообщении федерации.

В IIHF добавили, что всех участников уже проинформировали о данном решении. Обновленное расписание появится в скором времени.

Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР), в свою очередь, обратятся в Международный олимпийский комитет (МОК) для разрешения этой ситуации, заявили в пресс-службе ФХР. Там подчеркнули, что данное решение является нарушением основополагающих принципов права.

Ранее канадские власти уведомили IIHF о решении не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире. Как сообщали СМИ, ограничения должны были затронуть и игроков с уже действующими визами.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Канада утратила моральное право на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2027 года.