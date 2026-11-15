В Beget заявили, что DDoS-атака не повлияла на работу восстановленных сервисов

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Продолжающаяся DDoS-атака не влияет на работу ранее восстановленных сервисов хостинг-провайдера Beget, а также находящихся на его серверах ресурсов клиентов. Об этом сообщили в компании.

Там добавили, что в настоящий момент специалисты занимаются устранением последствий инцидента, восстанавливают ресурсы и возвращают функциональность сервисов.

О крупной атаке DDoS-атаке мощностью до 850 гигабит в секунду на подсети Beget стало известно днем 15 ноября. После этого хостинг-провайдер ввел ограничение на SSH-подключения с IP-адресов за пределами России – максимум пять попыток подключения в секунду с одного адреса.

Предыдущая кибератака была зафиксирована 2 ноября. Из-за этого некоторые сервисы перестали работать. По данным Beget, на его облачных серверах размещены свыше 450 тысяч сайтов.

Компания сообщала, что данные в VPS, S3 и Kubernetes потеряны полностью, настройки CDN и IP утрачены, при этом файловые резервные копии VPS остались невредимы. Облачная инфраструктура была уничтожена и создается заново.

Через некоторое время компании удалось восстановить работу 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты.

