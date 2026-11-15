Фигуристы Щербинина и Петров стали победителями этапа Гран-при России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России, который проходит в Омске.

По сумме двух программ дуэт набрал 198,10 балла. За короткую программу спортсмены получили 70,18 балла, за произвольную – 127,92 балла.

На втором месте оказались Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Их результат – 187,62 балла (68,63 за короткую программу и 119,78 за произвольную). Замкнули тройку призеров Анна Карпук и Илья Миронов, набравшие 186,57 балла (67,90 и 118,67 балла соответственно).

Ранее фигуристка Лидия Плескачева стала первой на этапе Гран-при России. За две программы она получила 220,28 балла. При этом данная победа для спортсменки стала второй подряд на турнирах серии. До этого она взяла золото на этапе Гран-при в Красноярске.