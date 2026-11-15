Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на грузовик в Белгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские войска атаковали при помощи БПЛА грузовой автомобиль в Белгороде. В результате пострадал мужчина, сообщил региональный оперштаб в МАХ.

Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. У пострадавшего выявили осколочные ранения мягких тканей головы.

"Врачи оказывают пациенту необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", – говорится в сообщении.

Ранее шесть человек получили ранения в результате атаки беспилотников на промышленную зону Нижнекамска. Пятерым из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, еще одного – сотрудника Росгвардии – госпитализировали.

В районе поврежденных объектов и на прилегающих территориях организовали постоянный контроль качества атмосферного воздуха.

