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Выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии можно считать состоявшимися. Явка избирателей превысила установленный законом порог в 25%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

"К 15:00 явка превысила 25%", – сказано в сообщении.

При этом активность избирателей заметно ниже, чем на выборах главы автономии в 2023 году. Тогда к этому времени участки посетили свыше 40% избирателей.

Согласно социологическому опросу, лидерами предвыборной гонки стали бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз. Они с большим отрывом опередили остальных шестерых претендентов.

При этом оба кандидата настроены на налаживание отношений с Россией, которые ухудшились после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности.

