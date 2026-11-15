15 ноября, 13:25Транспорт
Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Движение трамваев трех маршрутов восстановлено на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщает столичный Дептранс в МАХ.
Трамваи маршрутов № Т1, Т2 и А задерживались в районе остановки "Метро Чистые пруды". Маршруты были временно изменены, а пассажиров просили быть внимательнее.
Ранее в Москве из-за ремонта трамвайных путей на улице Маршала Катукова изменили движение маршрутов № 15 и 21 по выходным.
Первый направили по Таллинской улице, а вместо второго запустили автобусы № 021 от метро "Щукинская". В будние дни трамваи продолжают курсировать по обычным маршрутам.
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