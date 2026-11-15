Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Движение трамваев трех маршрутов восстановлено на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Трамваи маршрутов № Т1, Т2 и А задерживались в районе остановки "Метро Чистые пруды". Маршруты были временно изменены, а пассажиров просили быть внимательнее.

Ранее в Москве из-за ремонта трамвайных путей на улице Маршала Катукова изменили движение маршрутов № 15 и 21 по выходным.

Первый направили по Таллинской улице, а вместо второго запустили автобусы № 021 от метро "Щукинская". В будние дни трамваи продолжают курсировать по обычным маршрутам.

