Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № Т1, Т2 и А задерживаются на Чистопрудном бульваре в районе остановки "Метро Чистые пруды". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что маршруты временно изменены.

Также пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах расширить сеть беспилотных трамваев в Москве. До конца 2026 года такие вагоны начнут курсировать еще по двум маршрутам Краснопресненской сети – № 15 и 21, а в 2027-м на линии планируют вывести дополнительно 25 беспилотных трамваев.

К 2030 году город намерен оснастить автономными технологиями около двух третей трамвайного парка, а к 2035-му – более 90%. Это позволит повысить точность выполнения расписания и среднюю скорость движения транспорта, добавил мэр.