15 ноября, 13:06Транспорт
Трамваи № Т1, Т2 и А задерживаются на Чистопрудном бульваре
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Трамваи № Т1, Т2 и А задерживаются на Чистопрудном бульваре в районе остановки "Метро Чистые пруды". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
В ведомстве уточнили, что маршруты временно изменены.
Также пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах расширить сеть беспилотных трамваев в Москве. До конца 2026 года такие вагоны начнут курсировать еще по двум маршрутам Краснопресненской сети – № 15 и 21, а в 2027-м на линии планируют вывести дополнительно 25 беспилотных трамваев.
К 2030 году город намерен оснастить автономными технологиями около двух третей трамвайного парка, а к 2035-му – более 90%. Это позволит повысить точность выполнения расписания и среднюю скорость движения транспорта, добавил мэр.
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