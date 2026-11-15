15 ноября, 13:10Мэр Москвы
Собянин сообщил о строительстве культурного центра с детской школой искусств в Рассказовке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В деревне Рассказовка в ТиНАО возведут многофункциональный культурно-досуговый центр, в котором разместятся концертная площадка, библиотека и детская школа искусств. Завершить строительство планируют к концу 2027 года, сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Здание спроектировали в стиле конструктивизма с характерными строгими геометрическими формами. В нем предусмотрели три надземных этажа и один подземный, высота отдельных помещений достигнет четырех метров.
На первом этаже оборудуют концертную площадку со зрительным залом, которая станет одной из главных в районе Внуково. Здесь же разместятся гримерные, костюмерные, библиотека и вспомогательные помещения.
Второй этаж отведут под детскую школу искусств с отдельным входом. В ней откроют классы живописи, лепки, прикладного искусства, фольклора и хореографии, а также профессиональную студию звукозаписи.
На третьем этаже организуют кружки и студии по интересам, в том числе музыкальные занятия для детей и взрослых.
Проект реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительство культурно-досугового центра также соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее Собянин сообщил, что в Москве утвердили проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Там намерены построить около 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая технопарки, лаборатории, исследовательские и медицинские объекты.
Кроме того, проект предусматривает продление Филевской линии метро от станции "Кунцевская" до Сколково с открытием пяти новых станций.
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