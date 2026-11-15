Собянин сообщил о строительстве культурного центра с детской школой искусств в Рассказовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В деревне Рассказовка в ТиНАО возведут многофункциональный культурно-досуговый центр, в котором разместятся концертная площадка, библиотека и детская школа искусств. Завершить строительство планируют к концу 2027 года, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Здание спроектировали в стиле конструктивизма с характерными строгими геометрическими формами. В нем предусмотрели три надземных этажа и один подземный, высота отдельных помещений достигнет четырех метров.

На первом этаже оборудуют концертную площадку со зрительным залом, которая станет одной из главных в районе Внуково. Здесь же разместятся гримерные, костюмерные, библиотека и вспомогательные помещения.

Второй этаж отведут под детскую школу искусств с отдельным входом. В ней откроют классы живописи, лепки, прикладного искусства, фольклора и хореографии, а также профессиональную студию звукозаписи.

На третьем этаже организуют кружки и студии по интересам, в том числе музыкальные занятия для детей и взрослых.

Проект реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительство культурно-досугового центра также соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин сообщил, что в Москве утвердили проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Там намерены построить около 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая технопарки, лаборатории, исследовательские и медицинские объекты.

Кроме того, проект предусматривает продление Филевской линии метро от станции "Кунцевская" до Сколково с открытием пяти новых станций.

