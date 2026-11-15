Пожар вспыхнул на стройке ЖК "Слава" в районе станции "Белорусская"

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Пожар произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в районе станции метро "Белорусская". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Сотрудники МЧС работают на месте, приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее кровля нежилого здания, где, по данным открытых источников, расположен ночной клуб, загорелась в городе Северске Томской области. Площадь возгорания, предварительно, составляла 300 квадратных метров.

На месте работали 12 единиц пожарной техники. В МЧС РФ добавили, что пострадавших нет, всех людей эвакуировали вовремя.

