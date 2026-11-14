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14 ноября, 19:39

Происшествия

Столичные полицейские задержали возможного поджигателя квартиры на улице Полбина

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Печатники задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в поджоге квартиры на улице Полбина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, задержанный оказался бывшим мужем одной из жительниц дома. Его доставили в территориальный отдел полиции.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Полбина. Неизвестный поджег дверь тамбура, в результате обгорели стены и двери шести квартир, возникло сильное задымление.

В результате происшествия пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

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