РГГУ ввел карантин в одном из корпусов из-за выявленного случая кори

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В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) введены карантинные ограничения. Причиной стал выявленный случай кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что студенты Института информационных наук и технологий безопасности, который расположен в одном из корпусов, переведены на дистанционное обучение на две недели.

Ранее случай заболевания корью зарегистрировали у студента Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После этого сотрудники территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и организовали экстренную вакцинацию против кори.

Университет получил предписание о противоэпидемических мерах в учебном корпусе. В частности, очное посещение занятий ограничили для студентов и преподавателей, у которых нет сведений о прививке против кори или о перенесенном заболевании.

