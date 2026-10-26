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26 октября, 11:06

Происшествия

На Сахалине будут проверять школу после выявления туберкулеза у ученика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В школе № 31 Южно-Сахалинска организовали проверку после того, как у одного из учащихся выявили туберкулез. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Заболевший школьник не появлялся в школе с 21 сентября, а на следующий день его госпитализировали. Эти данные подтверждают региональные министерства здравоохранения и образования.

В самой школе уже провели дезинфекцию. Кроме того, в учебном заведении по установленным регламентам обследуют учеников и сотрудников, которых определили как контактных лиц. С 26 октября специалисты начали проверку всех, кто контактировал с ребенком.

Ранее в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ) зарегистрировали случай кори у студента, после чего была начата экстренная вакцинация. Администрации учебного заведения направили предписание о противоэпидемических мероприятиях в корпусе. Оно, в частности, касается ограничения очного посещения для студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или о перенесенном заболевании.

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