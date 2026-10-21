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21 октября, 13:06

Общество

Экстренная вакцинация из-за случая кори проводится в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ) зарегистрировали случай кори у студента, проводится экстренная вакцинация, сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Организованы противоэпидемические мероприятия. Экстренную вакцинацию организует ГБУЗ "Городская поликлиника № 209 департамента здравоохранения Москвы" совместно с Университетской поликлиникой МГУ. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе определили круг контактных лиц.

Администрации учебного заведения направили предписание о противоэпидемических мероприятиях в корпусе. Оно, в частности, касается ограничения очного посещения для студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или о перенесенном заболевании. Кроме того, предписано провести иммунизацию против кори по эпидемическим показаниям.

"Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа", – указано в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что каждый россиянин должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Все они входят в национальный календарь и финансируются из федерального бюджета.

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