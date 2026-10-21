Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в похищении девочки

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Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 38-летнего Андрея Терехина, обвиняемого в похищении 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет находиться под арестом до 18 декабря.

Терехина задержали 20 октября. По данным следствия, в доме на Советском проспекте он ехал в лифте вместе с девочкой. Затем мужчина на нее напал и силой вывел на лестничную клетку 9-го этажа.

На шум девочки обратила внимание соседка, которая вызвала полицию. Несовершеннолетней понадобилась медицинская помощь.