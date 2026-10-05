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05 октября, 15:42

Происшествия

Шестерых человек спасли из рабства в Подмосковье

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Шестерых человек спасли из рабства в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии СК, с 10 по 22 июля людей удерживали на территории домовладения с целью получения денежных средств от выполнения ими строительных работ. Мужчинам угрожали, применяли к ним физическое насилие и показывали им оружие.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что раскрыть преступную схему помог побег одного из удерживаемых. Мужчина обратился в полицию.

По словам Волк, злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж и использовали его как "работный дом". В здании установили камеры видеонаблюдения, а участок обгородили высоким забором. Подозреваемые находили людей в трудных обстоятельствах, в том числе иностранных граждан, и предлагали им работу с предоставлением места для ночлега и питания.

У согласившихся забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах. Труд оплачивался минимально, основную прибыль фигуранты забирали себе.

При участии Росгвардии полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали пятерых подозреваемых. Четверым избрано заключение под стражу, еще одному – домашний арест.

В СК также отметили, что проведены осмотры места происшествия, около 15 допросов, очные ставки, назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы. Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к организации целой сети "работных домов", действующих по подобной схеме в Московском регионе. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Удмуртии двух мужчин заподозрили в вымогательстве и похищении несовершеннолетних. Предварительно, установлено, что злоумышленники напали на двух юношей, принудительно посадили их в автомобиль и вывезли, после чего потребовали 300 тысяч рублей.

Когда выяснилось, что такой суммы у них нет, нападавшие изменили требования: предложили указать на человека, у которого могут быть эти деньги. После этого похищенных внезапно освободили.

В Подмосковье спасли из рабства 6 человек

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