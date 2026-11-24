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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Доходы бюджета фонда на 2027 год запланированы в размере 19,914 триллиона рублей, на 2028-й – 21,214 триллиона рублей, на 2029-й – 22,518 триллиона рублей. Расходы предусмотрены в объеме 19,883, 20,917 и 22,162 триллиона рублей соответственно.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит 3,97 триллиона рублей в 2027 году, 4,2 триллиона рублей в 2028 году и 4,441 триллиона рублей в 2029 году.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В частности, на следующий год расходы бюджета утверждены в размере 48,8 триллиона рублей, доходы составят 43,3 триллиона.

Вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что бюджет России на 2027–2029 годы непростой, однако он отвечает на все вызовы. При этом в нынешнем проекте дефицит бюджета ниже, чем уровень 2026 года.