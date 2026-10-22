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22 октября, 09:15

Экономика

Москва сэкономила более 25 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва за 9 месяцев текущего года смогла сэкономить более 25 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов, заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен", – объяснила вице-мэр.

По словам заммэра, за 9 месяцев эксперты выдали 1 674 заключения. Общая сумма заявленных закупок составила 973 миллиарда рублей. После проведенной экспертизы начальные максимальные цены контрактов снизились.

Багреева добавила, что с 1 июня 2026 года проверку НМЦК (Д) по всем предметам закупок в столице проводит департамент экономической политики и развития города. Кроме того, она назвала экспертизу цен эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов.

Проверка точности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.

За все время работы механизма – с начала 2015 по 30 сентября 2026 года – было выдано около 50 тысяч экспертных заключений по госзакупкам. Их общая сумма превысила 12 триллионов рублей, а экономия городского бюджета по итогам проверок составила более 601 миллиарда рублей, подчеркнула заммэра.

Ранее стало известно, что стоимость строительных проектов в Москве в январе – мае 2026 года по результатам государственной экспертизы снизилась на 16%. Экономия составила 64 миллиарда рублей, из которых 53 миллиарда пришлось на бюджетные проекты, а 11 миллиардов – на проекты с городским участием. Основной задачей госэкспертизы является соблюдение государственных стандартов безопасности и иных норм в проектах.

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