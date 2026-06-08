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08 июня, 10:38

Город

Госэкспертиза позволила снизить стоимость градостроительных проектов в Москве на 16%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость строительных проектов в Москве в январе – мае 2026 года по результатам государственной экспертизы снизилась на 16%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Государственная экспертиза позволяет закладывать экономию в строительстве еще на этапе согласования проектной документации. Она достигается за счет оптимизации сметных показателей, технических и технологических решений", – сказал Ефимов.

По словам заммэра, экономия за этот период составила 64 миллиарда рублей. При этом снижение стоимости реализации проектов стало возможным благодаря подбору ресурсов, видов и объемов работ. В частности, специалисты проверяют соответствие материалов, оборудования и смет с документацией.

"Более 80% сэкономленных средств пришлось на проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета, – это 53 миллиарда рублей. Остальные 11 миллиардов сэкономили организации, в которых город является учредителем: бюджетные и казенные учреждения, унитарные предприятия, акционерные общества, обеспечивающие содержание и развитие городской инфраструктуры", – добавил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Основной задачей госэкспертизы является соблюдение государственных стандартов безопасности и иных норм в проектах. При этом оптимизация их стоимости достигается без ущерба для качества и надежности будущих зданий и сооружений.

Уже сэкономленные средства можно будет перераспределить на иные проекты, включая ремонт и строительство социальных, образовательных, спортивных учреждений и другие задачи.

При этом за 2025 год госэкспертиза строительных проектов позволила добиться экономии в свыше 100 миллиардов рублей. За счет пересмотра сметных показателей, а также различных технологических и технических решений, первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов снижалась на 10,8%.

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