Один человек погиб при столкновении автомобилей в Бурятии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автомобили столкнулись в Селенгинском районе Бурятии. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям регионального главка ГИБДД МВД РФ Наталья Шагдуржапова.

По ее словам, ДТП случилось в ночь на 13 июня в 5 километрах от села Селендума Селенгинского района. 41-летняя водитель автомобиля Honda Freed Spike выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Toyota LiteAce под управлением 48-летнего мужчины.

Пассажир автомашины Honda скончалась на месте происшествия, уточнила Шагдуржапова. Еще 4 женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Ранее на трассе М-2 в Тульской области столкнулись 7 автомобилей. Авария произошла на 190-м километре федеральной автодороги. При ликвидации последствий спасатели деблокировали из машины одного пострадавшего.

