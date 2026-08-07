Москвичи смогут увидеть до 100 "падающих звезд" в час в ночь на 13 августа

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В ночь с 12 на 13 августа жители столицы смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды – до 100 "падающих звезд" в час, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как отметила Кравченко, Персеиды наблюдаются с середины июля по конец августа, однако пик активности приходится на ночь, когда Земля пересекает самую плотную область шлейфа кометы Свифта–Туттля. Частицы влетают в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду, раскаляются и сгорают, оставляя за собой яркие светящиеся полосы.

"При идеальных условиях можно наблюдать до 100 метеоров в час", – подчеркнула она.

В 2026 году пик Персеид почти совпадает с новолунием, поэтому небо будет достаточно темным, чтобы разглядеть даже слабые метеоры. Для наблюдений лучше выбрать место подальше от городского света, дать глазам привыкнуть к темноте около 20 минут и смотреть на открытый участок неба.

Радиант потока находится в созвездии Персея, однако сами метеоры будут появляться практически по всему небосводу.

Ранее сообщалось, что 12 августа жители Москвы смогут наблюдать солнечное затмение всего 9 минут Момент максимального покрытия видимого диска Солнца наступит в 20:08. Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа.

