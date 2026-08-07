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07 августа, 10:27

Политика

Премьер Литвы опроверг слова главы Минобороны о России

Фото: ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг заявления главы Минобороны Робертаса Каунаса о якобы возросшей угрозе со стороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал LRT.

Синкявичюс подчеркнул, что публичные слова представителей власти должны быть тщательно взвешены.

"Хочу заверить общественность, что уровень угроз не изменился кардинально", – заявил премьер.

Ранее Каунас указывал, что Россия якобы собирается нанести удары по объектам критической инфраструктуры стран Прибалтики, используя украинские беспилотники. По его словам, речь идет об операции под "ложным флагом", чтобы использовать фальшивый украинский БПЛА. При этом министр не привел никаких доказательств своих утверждений.

Между тем МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Ведомство отметило, что за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии случился резкий всплеск русофобии, который поддерживается на государственном уровне.

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