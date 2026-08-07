На Ленинградском вокзале начали тестировать напольную навигацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Напольную навигацию начали тестировать на Ленинградском вокзале. Новые указатели показывают пассажирам выходы в город, путь к поездам дальнего следования, к ближайшим станциям метро и МЦД, сообщила Агентству "Москва" пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что масштабное обновление навигации проводят по задаче Сергея Собянина. По результатам тестирования будет организован опрос пассажиров. Если от них будет получен положительный отклик, то на вокзале установят указатели из термопластика, которые уже применяются на станциях метро с 2024 года.

Уточняется, что напольная навигация выполнена в единой цветовой гамме с другими указателями. Ее разместили в тех точках, где пассажиры обычно принимают решение о дальнейшем пути следования. Наряду с такими элементами на вокзале используются и цифровые указатели.

Ранее на Ленинградском вокзале заработала экспресс-касса. В ней можно будет оформить проездной билет за час и менее до отправления поезда. Эти аппараты будут удобны при срочной поездке и быстрой пересадке с одного типа транспорта на другой.

"Новости дня": экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале



