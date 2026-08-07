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07 августа, 11:19

Политика

643 тысячи заявлений подано на участие в ДЭГ на думских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Избиратели подали 643 тысячи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На утро сегодняшнего дня 643 тысячи заявлений подано, что в принципе немало", – цитирует его РИА Новости.

Булаев уточнил, что наибольшее количество заявлений было получено в Ростовской области – 110 тысяч.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

В бюллетене по федеральному избирательному округу будут представлены 11 партий. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины", Партия прямой демократии и "Зеленые".

Всего в заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва вошли 3 133 человека. При этом в перечни кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек.

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