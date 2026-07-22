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22 июля, 11:35

Политика

Более 3 тысяч кандидатов в депутаты Госдумы попали в федеральные списки ЦИК

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В заверенные Центризбиркомом федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва вошли 3 133 человека. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

"В заверенные списки кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек", – уточнила Памфилова.

Она добавила, что всего 40 кандидатов от девяти политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

Ранее глава ЦИК призвала Московскую городскую избирательную комиссию гарантировать каждому избирателю возможность проголосовать традиционным бумажным бюллетенем на участках в столице. По ее словам, особое внимание нужно уделить жителям других регионов.

Президент России Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Впервые в думских выборах примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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