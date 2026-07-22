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22 июля, 13:23

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Bild: генетическая экспертиза не подтвердила гибель кита Тимми у берегов Дании

Генетическая экспертиза не подтвердила гибель кита Тимми у берегов Дании

Фото: ТАСС/dpa/picture alliance/Marcus Golejewski

Генетическая экспертиза не подтвердила, что найденный у берегов Дании мертвый кит является горбатым китом Тимми. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты анализа ДНК.

У побережья острова Анхольт ранее обнаружили погибшее морское млекопитающее, которое изначально приняли за Тимми. Однако анализ показал, что найденная особь – самка.

"Результаты анализа доказывают, что мертвый кит, найденный у побережья острова Анхольт, вовсе не Тимми, <…> образцы ДНК не совпадают", – говорится в публикации.

Тем не менее, отмечают журналисты, делать окончательные выводы пока рано. На туше обнаружили датчик перемещений, который ранее крепился на Тимми. Кроме того, специалисты выявили на теле мертвой особи старые шрамы, совпадающие с повреждениями Тимми, а также глубокие раны на хвостовом плавнике. Такие раны могли появиться во время операции по выпуску кита на волю в Северном море.

Кит Тимми застрял на балтийском мелководье у берегов ФРГ в конце марта. Первые попытки спасения провалились из-за твердого грунта, также применялись плавучие экскаваторы на понтонах. Вскоре кит на время освободился, но затем вновь сел на мель.

В мае операция по спасению горбатого кита успешно завершилась. Однако через некоторое время спасатели перестали получать сигналы с трекера, который был прикреплен к его телу.

У берегов Мурманской области спасли застрявшего в сетях горбатого кита

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