27 марта, 12:32

В мире

Застрявший на мелководье в Германии кит смог уплыть в море

Фото: 123RF.com/thesohailmart

Застрявший на мелководье на севере Германии горбатый кит смог уплыть в открытые воды, сообщило агентство DPA.

Участвовавший в спасательной операции биолог Роберт Марк Леманн подтвердил, что кит сумел освободиться самостоятельно. Однако об окончательном спасении животного пока говорить рано.

По словам биолога, кит "вернется домой", когда окажется в Атлантическом океане.

Операция по спасению кита продолжалась четыре дня. Накануне спасатели рыли желоб рядом с китом, но работы были приостановлены с наступлением темноты. Животное смогло продвинуться по желобу вглубь моря, постепенно добираясь до все более глубоких участков.

Кита весом примерно 15 тонн и размером 12–15 метров обнаружили на мелководье в Балтийском море у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

Специалисты задействовали в работах плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли спасательную операцию.

Операция по спасению горбатого кита организована у берегов Германии

животныеза рубежом

